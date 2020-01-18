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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Раненный офицером спецназа «Бору» контрактник написал встречное заявление

Раненный офицером спецназа «Бору» контрактник написал встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что дело находится на рассмотрении в Кадамджайском районном суде.

«В суде потерпевший поменял показания. С его слов, командир действительно его ранил, но убивать не хотел — все вышло случайно. Меру пресечения майору Погранслужбы изменили по ходатайству пострадавшего», — заявили редакции.

Напомним, что в мае в селе Айдаркен Баткенской области военнослужащий спецназа ранил ножом своего подчиненного. Военная прокуратура ведет разбирательство по этому факту, однако ГПС решила скрыть инцидент. Потерпевшему вовремя не оказали медицинскую помощь, что повлекло осложнения.

За инцидент с ранением в Погранслужбе никого не наказали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140895/
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