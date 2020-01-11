Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева

В социальных сетях появилось видео, где глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбек Токтомушев занимается в спортзале боксом.

На кадрах видно, как главный муфтий страны сначала разминается на беговой дорожке, а затем тренируется.

В комментариях под видео подписчики канала YouTube оставили комментарий: «Спорт полезен для каждого человека. Было бы хорошо, если бы Чубак ажи тоже немного подвигался». Вероятно, речь о Чубаке Жалилове, бывшем главе ДУМК, который стал более известным после своих эпатажных заявлений.