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Общество

Правила содержания животных изменят. Мэрия приглашает бишкекчан к обсуждению

Мэрия Бишкека подготовила изменения в правила содержания животных и птиц в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, предлагаемые нововведения мэрия планирует обсудить с бишкекчанами.

«13 января в 10.00 в актовом зале Октябрьского акимиата пройдет обсуждение новых правил. На встречу придут сотрудники ветеринарной инспекции, МП «Тазалык», санитарно-экологической инспекции (СЭИ), городского управления здравоохранения и Бишкекглавархитектуры», — отметили в муниципалитете.

Дополнительная информация по телефону 0555839379.

Действующие правила содержания животных и птиц приняты в 2002 году. В них указаны структуры, которых давно нет. В частности, регулирует сферу ветеринарная служба, а отстрел и уничтожение бродячих собак отдали комбинатам благоустройств, которые ликвидировали
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