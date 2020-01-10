Тщательное расследование нападения на Болота Темирова призвал провести CPJ

Власти Кыргызстана должны провести быстрое и тщательное расследование нападения на журналиста Болота Темирова и обеспечить освещение коррупционных фактов журналистами без опасений за безопасность. Об этом заявил Комитет по защите журналистов (CPJ).

Трое неизвестных напали на Болота Темирова, главного редактора независимого новостного веб-сайта Factcheck, вчера около 12.30 в центре Бишкека.

Медики выявили у журналиста сотрясение головного мозга и ушибы.

«Властям Кыргызстана необходимо провести быстрое и тщательное расследование нападения на журналиста Болота Темирова и определить — связано ли это с его работой, — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. — Власти должны уделять приоритетное внимание вопросам безопасности сотрудников СМИ, особенно журналистов, освещающих такие злободневные темы, как коррупция».

20 декабря 2019 года CPJ направил письмо правительству Кыргызстана с призывом расследовать нападения на журналистов, освещающих коррупцию.