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Общество

Нападение на журналиста. У Болота Темирова выявили ушибы и сотрясение мозга

В результате нападения у главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова медики выявили ушибы и сотрясение головного мозга. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По словам журналиста, он написал заявление в милицию и прошел судмедэкспертизу.

«Медики выявили сотрясение головного мозга и ушибы. Мне прописали покой. Также я прошел обследование у нейрохирургов. Пока ничего серьезного нет, но необходимо пройти томографию. Расследованием дела занимается УВД Первомайского района», — сказал Болот Темиров.

Напомним, что сегодня в обед трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания.
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