CPJ призывает обеспечить безопасность сотрудников СМИ в Кыргызстане

Комитет по защите журналистов (CPJ) и четыре другие международные организации направили письмо властям Кыргызстана, требуя прекратить преследование местных журналистов, осветивших заявленные факты коррупции со стороны чиновников, и призвали власти страны расследовать угрозы и нападения на журналистов. Об этом сообщил сайт организации.

В ноябре новостной сайт Kloop и Radio Free Europe/Radio Liberty опубликовали отчет о коррупции среди высокопоставленных чиновников Кыргызстана. Упомянутый в статье чиновник подал иски о клевете против данных изданий. 12 декабря Бишкекский суд постановил арестовать банковские счета СМИ, а также счета местного независимого новостного сайта 24.kg, который перепечатал расследование коллег. Суд отменил данное решение 13 декабря.

С 17 декабря Kloop и несколько других местных независимых новостных сайтов, включая Kaktus.Media и Factcheck, подвергаются кибератакам после публикации других коррупционных фактов.

В письме, составленном под руководством международной правозащитной организации Civil Rights Defenders, содержится настоятельный призыв к властям Кыргызстана предпринять все возможные шаги, чтобы гарантировать журналистам, юристам и активистам, имеющим отношение к освещению коррупции, возможность безопасно и без сбоев продолжать работу.