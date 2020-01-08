ДТП с начальником РОВД. Потерпевший отказался от претензий к милиционеру

Представитель потерпевшего, который погиб в результате ДТП с начальником ОВД Сокулукского района, написал встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Известно, что Максат Чойбеков выплатил моральную и материальную компенсацию семье погибшего.

Сын потерпевшего Бек Рысбек уулу подтвердил информацию. По его словам, претензий к виновнику ДТП семья не имеет.

«Я написал встречное заявление в УГКНБ Чуйской области. У меня претензии лишь к сотрудникам УОБДД, которые вовремя не задержали Максата Чойбекова», — сказал Бек Рысбек уулу.

Напомним, 7 декабря начальник ОВД Сокулукского района Максат Чойбеков совершил ДТП на объездной трассе близ Бишкека. В результате аварии пострадали три человека, один из которых умер в больнице. Расследованием аварии занимается ГКНБ. Максат Чойбеков отстранен от должности на время расследования.