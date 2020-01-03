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Общество

В черном списке ФМС России остаются 60 тысяч граждан Кыргызстана

За рубежом временно или постоянно находятся 850 тысяч граждан Кыргызстана. Из них большая часть — 571 тысяча человек — в Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил директор департамента консульской службы МИД КР Алмаз Имангазиев.

По его данным, в Казахстане находится до 45 тысяч кыргызстанцев, в США и Канаде — около 20 тысяч, Италии — 6 тысяч, в ОАЭ — от 4 до 5 тысяч. Во всех других странах мира находится около 12 тысяч граждан КР. 

Алмаз Имангазиев также сообщил, что около 60 тысяч кыргызов находятся в черном списке Федеральной миграционной службы России. Их число существенно сократилось. Напомним, в 2017 году в черном списке ФМС насчитывалось более 100 тысяч граждан Кыргызстана.
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3 января, пятница
11:50
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