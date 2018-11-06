В Бишкеке впервые осудили за кражу и убийство собаки

Свердловский районный суд Бишкека осудил человека за кражу и убийство домашнего питомца — собаки породы курцхаар. Об этом 24.kg сообщила владелица пса Гуля Алмамбетова.

Суд признал Темирболота Сатыбалдиева виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

В приговоре отмечено, что мужчина не может выезжать за пределы столицы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и менять без ее согласия место жительства. Он обязан извещать о смене работы и дважды в месяц отмечаться в инспекции. Кроме того, суд решил взыскать с Темирболота Сатыбалдиева 35 тысяч сомов в пользу владельцев собаки.

Собака по кличке Спайс пропала 23 июня во время прогулки. Няня выпустила поводок, в этот момент подъехала машина и собаку забрали. На ее поиски ушло более трех недель, но нашли пса мертвым.