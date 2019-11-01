Ликвидация главаря ИГИЛ. Почему взлетели цены на собак породы малинуа

Рост цен на породу бельгийских овчарок малинуа, один из представителей которой участвовал в спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, приобрел взрывной характер. Об этом пишет TMZ.

Ирен Хаукрофт, владелец питомника Ruidoso Malinois — крупнейшего поставщика малинуа американской армии, рассказала, что ей поступило предложение продать такую же собаку за $85 тысяч. До того, как президент США Дональд Трамп показал фото геройского пса Конана, взрослые малинуа продавались по цене до $25 тысяч, а щенки — по $2 тысячи.

Ирен Хаукрофт посетовала, что теперь ее засыпали просьбами продать собаку. В ее питомнике сейчас растут 73 малинуа.

О собаке-герое написал в своем Twitter даже президент США Дональд Трамп.

О ликвидации аль-Багдади Трамп сообщил 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.