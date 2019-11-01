21:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Ликвидация главаря ИГИЛ. Почему взлетели цены на собак породы малинуа

Рост цен на породу бельгийских овчарок малинуа, один из представителей которой участвовал в спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, приобрел взрывной характер. Об этом пишет TMZ.

Ирен Хаукрофт, владелец питомника Ruidoso Malinois  крупнейшего поставщика малинуа американской армии, рассказала, что ей поступило предложение продать такую же собаку за $85 тысяч. До того, как президент США Дональд Трамп показал фото геройского пса Конана, взрослые малинуа продавались по цене до $25 тысяч, а щенки — по $2 тысячи.

Ирен Хаукрофт посетовала, что теперь ее засыпали просьбами продать собаку. В ее питомнике сейчас растут 73 малинуа.

О собаке-герое написал в своем Twitter даже президент США Дональд Трамп.

О ликвидации аль-Багдади Трамп сообщил 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.
Ссылка:
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Выскочившая на поле собака спасла аргентинскую команду от гола
Лохматые гонщики. Катающиеся на мотоцикле собаки повеселили интернет
В Бишкеке впервые осудили за кражу и убийство собаки
Пушистый футболист сорвал матч в Грузии
В Китае дети спасли собаку от удава
Пес говорит по‐японски. Пользователи Сети в восторге
Самого улыбчивого пса в мире нашли пользователи Интернета
Собака проявила чудеса ловкости и умения работать в команде
Как собака объясняется с котом. В Интернете набирает популярность видео «битвы»
На гребне волны. Как в США собака освоила серфинг
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
В&nbsp;Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
1 ноября, пятница
21:18
Ликвидация главаря ИГИЛ. Почему взлетели цены на собак породы малинуа Ликвидация главаря ИГИЛ. Почему взлетели цены на собак...
21:03
Перепись населения и жилищного фонда пройдет в электронном формате
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 ноября: дожди
20:46
Кыргызский фильм «Жөө күлүк» покажут на кинофестивале в Индии
20:23
Мусор не убирают в селе Беловодском