10:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 31 декабря 1968 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

Тогда в столице было 26,2 градуса мороза. Самым теплым последний день года был в 2001 году. Воздух прогрелся до +14,3 градуса.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

При этом среднесуточная температура декабря по норме в Бишкеке составляет −0,8 градуса.

Самым теплым в столице был декабрь 1925 года, когда средняя температура воздуха за месяц составила +5,2 градуса.

Самым холодным оказался декабрь 1984 года, когда средняя температура составила минус 13,7 градуса.

Согласно прогнозу агентства по гидрометеорологии, 31 декабря ночью в отдельных районах, а днем на большей части республики временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ночью в Бишкеке будет 1-3 градуса мороза, а вот днем ожидается 3-5 градуса тепла.
Ссылка:
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым 10 ноября было в 1980 году
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 9 ноября 1992 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 ноября в 1943 году
Как менялась температура в Бишкеке, горожане узнают на климатическом фестивале
В нескольких городах России выпал черный снег
МЧС: Сильных морозов в феврале в Бишкеке не будет
ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме, но пока теплее в квартирах не становится
В Индии врачи обнаружили в животе у новорожденного его брата-близнеца
В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода
Лавиноопасность на дорогах Кыргызстана сохраняется
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с&nbsp;водителем Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с водителем
Подарок для Раисы Атамбаевой. В&nbsp;Татарстане опровергают информацию СДПК Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК
Бизнес
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
MegaCom в&nbsp;очередной раз подтвердил нацеленность на&nbsp;качество MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество
Максатбек Ишенбаев о&nbsp;планах на&nbsp;2020-й, цифровизации и&nbsp;трансформации &laquo;Бай Тушума&raquo; Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»
31 декабря, вторник
10:20
Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом
10:18
В новогоднюю ночь на площади Ала-Тоо будут дежурить две бригады скорой помощи
10:14
Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с Новым годом
10:14
Скандал в «Ата Мекене». Алмамбет Шыкмаматов заступился за Айсулуу Мамашову
10:07
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 декабря