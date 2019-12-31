Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 31 декабря 1968 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

Тогда в столице было 26,2 градуса мороза. Самым теплым последний день года был в 2001 году. Воздух прогрелся до +14,3 градуса.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

При этом среднесуточная температура декабря по норме в Бишкеке составляет −0,8 градуса.

Самым теплым в столице был декабрь 1925 года, когда средняя температура воздуха за месяц составила +5,2 градуса.

Самым холодным оказался декабрь 1984 года, когда средняя температура составила минус 13,7 градуса.

Согласно прогнозу агентства по гидрометеорологии, 31 декабря ночью в отдельных районах, а днем на большей части республики временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ночью в Бишкеке будет 1-3 градуса мороза, а вот днем ожидается 3-5 градуса тепла.