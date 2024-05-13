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Общество

Апрель 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений

Апрель 2024-го стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщили «Новости ООН» со ссылкой на данные Европейской службы по изменению климата программы «Коперник», озвученные Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

Отмечается, что температура поверхности моря была рекордно высокой за последние 13 месяцев.

Метеорологи фиксируют рекордные глобальные температуры воздуха 11-й месяц подряд.

В ежемесячном докладе подчеркивается необычайная продолжительность рекордных температур, вызванных природным явлением Эль-Ниньо, а также дополнительной энергией, удерживаемой в атмосфере и океане парниковыми газами, образующимися в результате деятельности человека. Аналогичная тенденция наблюдалась и во время явления Эль-Ниньо в 2015-2016 годах.

Средняя температура приземного воздуха в апреле 2024-го составила 15,03 градуса по Цельсию, что на 0,67 градуса выше среднего значения за апрель 1991-2020 годов и на 0,14 градуса выше предыдущего максимума, установленного в апреле 2016-го.

Месяц был на 1,58 градуса теплее, чем оценка среднего апрельского показателя за 1850-1900 годы. Этот период ученые называют «доиндустриальным». Специалисты поясняют, что ежемесячное превышение температуры на 1,5 градуса не означает, что цель, заложенная в Парижском соглашении по климату, невыполнима. В документе речь идет о долгосрочном повышении температуры в течение десятилетий.

Рекордные температуры сопровождались серьезными погодными явлениями, в том числе сильной жарой во многих частях Азии, засухой на юге Африки и экстремальными осадками на Аравийском полуострове. Постоянные проливные дожди в Восточной Африке и на юге Бразилии усилились в первую неделю мая, что привело к разрушительным и смертоносным наводнениям.

«Большое количество экстремальных погодных и климатических явлений (включая рекордные дневные и месячные температуры и количество осадков) более вероятно в более теплом мире», — сказал эксперт ВМО по климату Альваро Сильва.

По его словам, температура поверхности моря в нескольких океанических бассейнах, в том числе в тропическом поясе, продолжает оставаться рекордно высокой, высвобождая больше тепла и влаги в атмосферу и, таким образом, усугубляя ситуацию.

На территории Европы в апреле наблюдались большие перепады температур. Температура была выше средней на севере и северо-востоке Северной Америки, в Гренландии, на востоке Азии, на северо-западе Ближнего Востока, в некоторых частях Южной Америки и на большей части Африки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293850/
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