Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву отпустили под домашний арест

Заместителя председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаеву отпустили под домашний арест. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Известно, что Кундуз Жолдубаева будет находиться под домашним арестом до 9 февраля. Ей запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00.

Ирина Карамушкина и Асель Кодунарова подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Решением суда они отпущены под домашний арест. Свидетелями по этому делу проходят Кундуз Жолдубаева и Мээрбек Мискенбаев. Последний заключен под стражу в СИЗО-1.