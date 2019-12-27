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Общество

Редакция «Вечернего Бишкека» сообщает об атаке сайта

Сайт газеты «Вечерний Бишкек» vb.kg подвергся атаке. Об этом сообщается на странице редакции в соцсетях.

«На этот раз наш сайт не открывается, и вместо этого открывается статья про мятеж в Кыргызстане», — сообщает редакция и прилагает скриншот.

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Фото Facebook. Скриншот с сайта vb.kg

Как отмечается, с мобильного устройства зайти на сайт не удается: срабатывает переадресация, которая ведет на страницу некоего веб-ресурса «Весна» с логотипом «Радио Азаттык».

Примечательно, с компьютера сайт «Вечерки» открывается, но последнее обновление было лишь в 16.13.

Журналисты и руководство сайта отказываются от комментариев.
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