22:10
Происшествия

В Корее взломали 120 тысяч домашних видеокамер и продавали интим-ролики в Сети

В Корее раскрыли крупнейший взлом домашних камер — 120 тысяч устройств тайно следили за интимной жизнью владельцев. Полученное секс-видео хакеры продавали в Сети, пишет «База».

Часть роликов продавалась на зарубежном сайте, где регулярно публикуют нелегальные интимные записи с жертвами из разных стран.

Полиция Южной Кореи арестовала четырех человек, которые получили доступ не только к домашним, но и офисным IP-камерам. Один из задержанных — безработный А., он заработал на home видео около 35 миллионов вон (более двух миллионов сомов). Другой хакер — офисный сотрудник — взломал 70 тысяч камер и создал 648 роликов, получив около 18 миллионов вон (более 1 миллиона сомов) в криптовалюте. Еще два фигуранта дела — владелец малого бизнеса Д. и офисный работник E. — просто хранили видео и не распространяли его.

Следствие выяснило, что хакеры пользовались слабой защитой устройств: тысячи камер имели одинаковые, примитивные логины и пароли.

Возбуждено уголовное дело. Трое из четырех подозреваемых находятся под стражей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353052/
