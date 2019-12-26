Дело Атамбаева. Депутатов и сторонников бывшего президента вызвали на допрос

Депутатов парламента Асель Кодуранову и Ирину Карамушкину вновь вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, вместе с парламентариями вызваны и сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Мээрбек Мискенбаев и она сама.

Ирина Карамушкина и Асель Кодунарова подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Решением суда они отпущены под домашний арест. Свидетелями по этому делу проходят Кундуз Жолдубаева и Мээрбек Мискенбаев.