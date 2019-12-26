В Бишкеке в новогоднюю ночь перекроют площадь Ала-Тоо

В Бишкеке 31 декабря ГУОБДД ограничит движение на площади Ала-Тоо. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев.

По его словам, милиция перекроет проспект Чуй на участке от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

«Ограничение движения начнется в 18.00. ГУОБДД просит граждан заранее выбирать маршрут», — сказал Нур Сатыбалдиев.

Он добавил, что за неделю сотрудники ГУОБДД по всей стране задержали 111 пьяных водителей.

«Сейчас идет время корпоративных вечеров, поэтому некоторые водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Мы призываем людей не садиться за руль пьяными и соблюдать Правила дорожного движения», — отметил Нур Сатыбалдиев.