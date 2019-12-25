Мэрия Бишкека хочет приобрести в лизинг 520 автобусов. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынес Бишкекский городской кенеш.

Как отмечается в справке-обосновании, на балансе Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия находится 477 автобусов, из них только 190 — в технически исправном состоянии, 145 автобусов простаивают в ожидании ремонта, 142 — подлежат списанию.

Ежедневно на линии выходит до 135 единиц. Они обслуживают 12 маршрутов.

«По данным БПАТП, для улучшения качества пассажироперевозок и обеспечения горожан достаточным количеством общественного транспорта необходимо закупить 520 автобусов», — отмечено в документе.

Предприятие планирует приобрести транспорт на газовом компримированном топливе и пять электрических автобусов.

Отмечается, что все они должны быть адаптированы к перевозке лиц с ограниченными возможностями здоровья.