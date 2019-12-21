18:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В частный сад за госсчет. Проект расширят на весь Кыргызстан

Правительство Кыргызстана хочет распространить программу государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования по всей республике. Об этом на встрече с журналистами заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Читайте по теме
Как устроить ребенка в частный детский сад за государственный счет

Она отметила, что программа призвана предоставить доступ к дошкольному образованию детям из социально уязвимых слоев населения. Родители оплачивают только половину стоимости услуг детских садов. Остальные 50 процентов покрываются из государственного и муниципального бюджетов.

«Более того, мы хотим повсеместно развивать государственно-частное партнерство вплоть до того, чтобы выделять земельные участки, если бизнес хочет построить детские сады»,  сказала она.

Алтынай Омурбекова напомнила, что перед правительством поставлена задача к 2023 году охватить дошкольным образованием 80 процентов детей. Сейчас, по ее данным, охвачено около 40 процентов.
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Суд вместо детского сада. Иск горожан оставили без рассмотрения
Библиотекарям и работникам культуры помогут оплатить частный детский сад
Пусть играют. В детсадах хотят отменить дневной сон для малышей
Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
В Бишкеке в детском саду рухнул потолок. К счастью, никто не пострадал
Суд вместо детского сада. ФУГИ ходатайствует о прекращении дела
Детский сад вместо налоговой. На месте строительства заложили капсулу
На месте сгоревшей налоговой Первомайского района начали строить детсад
Детский сад за 35,6 миллиона сомов построят на месте сгоревшей налоговой
Новый зал музыки построят в детском саду в жилмассиве «Кайынды»
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о&nbsp;беспрецедентной DDoS-атаке на&nbsp;СМИ Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
Бизнес
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
21 декабря, суббота
18:02
В частный сад за госсчет. Проект расширят на весь Кыргызстан В частный сад за госсчет. Проект расширят на весь Кыргы...
17:31
Восемь справок для назначения пособий исключило Минсоцразвития
17:00
Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
16:42
Чемпионы смогут безвозмездно получить муниципальное имущество в Бишкеке
16:21
Удирая от полицейских, нарушитель влетел на пикапе в здание аэропорта