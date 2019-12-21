В частный сад за госсчет. Проект расширят на весь Кыргызстан

Правительство Кыргызстана хочет распространить программу государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования по всей республике. Об этом на встрече с журналистами заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

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Она отметила, что программа призвана предоставить доступ к дошкольному образованию детям из социально уязвимых слоев населения. Родители оплачивают только половину стоимости услуг детских садов. Остальные 50 процентов покрываются из государственного и муниципального бюджетов.

«Более того, мы хотим повсеместно развивать государственно-частное партнерство вплоть до того, чтобы выделять земельные участки, если бизнес хочет построить детские сады», — сказала она.

Алтынай Омурбекова напомнила, что перед правительством поставлена задача к 2023 году охватить дошкольным образованием 80 процентов детей. Сейчас, по ее данным, охвачено около 40 процентов.