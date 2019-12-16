Адвокаты Курсана Асанова считают, что госкомиссия вышла за рамки полномочий

Адвокаты экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова Таалайгуль Токтакунова и Чинара Джакупбекова заявили 24.kg, что выводы членов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа в отношении их подзащитного необъективны и недостоверны.

Юристы отмечают, что в действиях Курсана Асанова нет состава преступления, поскольку ему не было изначально дано поручение охранять внешний периметр дома Алмазбека Атамбаева во время второго этапа спецоперации. Курсан Асанов провел переговоры с Атамбаевым, чтобы тот сдался.

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Вспомнили юристы и розовый пакет.

«Он как был получен, так и был передан. Это все есть на видео. Что касается сына Курсана Асанова Мухаммеда Али, то госкомиссия и вовсе вышла за рамки своих полномочий, давая его действиям юридическую оценку. Сын нашего подзащитного никакого отношения к событиям не имеет», — подчеркнули Таалайгуль Токтакунова и Чинара Джакупбекова.

Юристы напомнили, что комиссия не имеет права вмешиваться в ход следствия и давать какие-либо юридические оценки действиям тех или иных лиц.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заключение госкомиссии Жогорку Кенеш рассмотрел 12 декабря. По итогам было принято постановление, согласно которому основная вина за беспорядки возложена на бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Персональная ответственность руководителей силовых структур не прописана. Как отметил вице-премьер-министр Жениш Разаков, оценка будет дана, но после окончания следствия.