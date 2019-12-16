10:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Адвокаты Курсана Асанова считают, что госкомиссия вышла за рамки полномочий

Адвокаты экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова Таалайгуль Токтакунова и Чинара Джакупбекова заявили 24.kg, что выводы членов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа в отношении их подзащитного необъективны и недостоверны.

Юристы отмечают, что в действиях Курсана Асанова нет состава преступления, поскольку ему не было изначально дано поручение охранять внешний периметр дома Алмазбека Атамбаева во время второго этапа спецоперации. Курсан Асанов провел переговоры с Атамбаевым, чтобы тот сдался.

Читайте по теме
События в Кой-Таше. Что вынес в розовом пакете Курсан Асанов, так и неизвестно

Вспомнили юристы и розовый пакет.

«Он как был получен, так и был передан. Это все есть на видео. Что касается сына Курсана Асанова Мухаммеда Али, то госкомиссия и вовсе вышла за рамки своих полномочий, давая его действиям юридическую оценку. Сын нашего подзащитного никакого отношения к событиям не имеет», — подчеркнули Таалайгуль Токтакунова и Чинара Джакупбекова.

Юристы напомнили, что комиссия не имеет права вмешиваться в ход следствия и давать какие-либо юридические оценки действиям тех или иных лиц. 

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заключение госкомиссии Жогорку Кенеш рассмотрел 12 декабря. По итогам было принято постановление, согласно которому основная вина за беспорядки возложена на бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Персональная ответственность руководителей силовых структур не прописана. Как отметил вице-премьер-министр Жениш Разаков, оценка будет дана, но после окончания следствия.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.

 
Ссылка:
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Жена Курсана Асанова фигурирует в деле о неуплате налогов
Супругу Курсана Асанова допросили в прокуратуре. Теперь у нее статус свидетеля
Супруга Курсана Асанова сходила на допрос в Военную прокуратуру
Экс-замглавы МВД Курсану Асанову продлили меру пресечения до декабря
Адвокат: У следствия нет никаких доказательств о преступлении Курсана Асанова
В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Дело Атамбаева. Сын Курсана Асанова сбежал в Узбекистан
Дело Курсана Асанова. Экс-замминистра является фигурантом трех уголовных дел
Адвокат Курсана Асанова о предвзятом и необъективном ведении следствия
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Бизнес
Новогодняя акция от&nbsp;MegaCom: золотые и&nbsp;платиновые номера за&nbsp;полцены! Новогодняя акция от MegaCom: золотые и платиновые номера за полцены!
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
16 декабря, понедельник
10:16
Адвокаты Курсана Асанова считают, что госкомиссия вышла за рамки полномочий Адвокаты Курсана Асанова считают, что госкомиссия вышла...
10:11
Новогодняя акция от MegaCom: золотые и платиновые номера за полцены!
10:10
Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ
10:06
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 декабря
09:43
Элери Битикчи призывает депутатов Жогорку Кенеша защитить свободу слова