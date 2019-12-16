Элери Битикчи призывает депутатов Жогорку Кенеша защитить свободу слова

Известный исследователь кыргызской истории Элери Битикчи призывает Жогорку Кенеш шестого созыва защитить свободу слова. С призывом он обратился на своей странице в Facebook.

В качестве мер Элери Битикчи предлагает на основе соответствующих законов и нормативно-правовых актов о деятельности, этике госслужащих, депутатов, где государственные интересы ставятся выше личных, принять постановление Жогорку Кенеша «О дополнительных мерах по защите свободы слова» и провести соответствующие меры по изменению законодательной и нормативно-правовой базы, которые будут содержать следующие два условия:

Любой служащий государства, независимо от занимаемой должности (президент, премьер-министр, министр, депутат, чиновник), может подавать в суд иски к СМИ только с требованием опровержения касающейся его/ее опубликованной информации;

Госслужащий, независимо от занимаемой должности (президент, премьер-министр, министр, депутат, чиновник), имеет право требовать материальную компенсацию за причиненный моральный ущерб только после ухода с должности — как гражданин. То есть любой иск с требованиями материальной компенсации можно подать только после ухода с должности, так как он касается гражданина, а не государства.

«Жогорку Кенеш на протяжении 29 лет немало сделал для укрепления правовых основ демократического государства. Мы надеемся, что вы, как народные избранники, поддержите инициативу граждан и примете постановление в целях защиты свободы слова, гарантируемой Конституцией Кыргызской Республики и международными правовыми актами. И тем самым внесете свой весомый вклад в развитие нашей страны на пути построения правового демократического государства», — отметил автор инициативы.

Одним из важнейших компонентов свободы является свобода слова. К сожалению, часто ее пытаются ограничить представители, занимающие высокие государственные и политические должности, дискредитируя при этом государственные институты. Элери Битикчи

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. После общественного резонанса истцы направили ходатайство об отмене ареста счетов, которое было удовлетворено. Предварительное слушание по иску начнется 19 декабря в Свердловском райсуде столицы под председательством судьи Жылдыз Ибраимовой.