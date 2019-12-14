Представитель ОБСЕ обеспокоен исками против СМИ в Кыргызстане

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с несоразмерной суммой, требуемой в качестве компенсации ущерба в рамках иска о защите чести и достоинства против кыргызских СМИ — «Азаттыка», Kloop и 24.kg.

«Я очень обеспокоен тем, что сегодня этим СМИ в Кыргызстане приходится отстаивать свои интересы в судебной тяжбе, которая бросит тень на само их существование, — отметил он. — Несоразмерная сумма ущерба в рамках гражданского дела о защите чести и достоинства негативно влияет на свободу СМИ. Это может привести к прекращению работы данных средств массовой информации и поставить под угрозу плюрализм медиа. Я призываю уважать журналистов, которые осветили данное дело, в том числе журналистов-расследователей, которые играют ключевую роль в свободе прессы и демократии».

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. После общественного резонанса истцы направили ходатайство об отмене ареста счетов, которое было удовлетворено.