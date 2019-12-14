Женщина утверждает: сняла видео с избиением детей ради шутки

В Ошской области милиция установила женщину, снявшую видео с избиением детей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

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Уточняется, что при проверке выяснилось: дети вместе с родителями сейчас находятся в России.

В милиции заявляют, что женщина не била детей. «По данному видео была проведена проверка. Выяснилось, что 30-летняя мама детей — уроженка Узгенского района. Она рассказала, что ролик был снят в ноябре 2019 года в Москве. Сейчас женщина живет вместе со своим мужем. Оказалось, что история этого видео совсем другая — отец проживает долгое время в России. Дети плакали, потому что скучали по нему. Из-за того, что третьи лица стали распространять слухи, их мама ради шутки решила снять ролик и отправила отцу. Видео распространили другие люди для того, чтобы разрушить семью», — отметили в УВД.

Напомним, в социальной сети Facebook появилось видео, где женщина избивает своих детей за то, что их отец ушел от нее. На кадрах видно, что это не постановка, женщина на самом деле толкает и бьет детей, а они плачут. Она требует от сына позвать отца.