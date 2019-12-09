ЧП в Сухопутных войсках: контрактник, получивший удар током, скончался

Военнослужащий войсковой части № 92843 Сухопутных войск, которого ударило током, скончался. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил.

По данным ведомства, вчера около 19.30 ефрейтор Ш. у. А. скончался. Напомним, он получил электроожог под высоковольтной линией электропередачи, возвращаясь после занятий с тактического поля. Военнослужащий получил 80 процентов ожога тела.

Ефрейтор находился в отделении реанимации Ошской областной больницы. Вчера около 18.00 у него ухудшилось состояние. Однако врачам не удалось спасти мужчину.

Это не первый подобный случай. Большой резонанс получил случай с военнослужащим Русланом Сапарбаевым. Во время службы в Майлуу-Суу он получил удар током в августе 2018 года. Он потерял обе руки.

Руководство и личный состав Генерального штаба Вооруженных сил выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего.