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Общество

Генштаб обвинили в незаконном распределении кандидатов в академию в России

Высшая аттестационная комиссия Генерального штаба отправила в Военную академию Санкт-Петербурга военнослужащего, отсутствующего в списке кандидатов. Об этом 24.kg сообщил Бакыт Момолоев.

По словам военнослужащего, в марте 2019 года он подал документы на учебу в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева.

Бакыт Момолоев сдал несколько экзаменов и был утвержден в списке тех, кто должен отправиться в Санкт-Петербург. Однако через месяц майор узнал, что вместо него на учебу поедет совсем другой человек.

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«Вместе с нами капитан Нацгвардии экзамены не проходил. Когда я стал уточнять, оказалось, что он проходил экзамены у себя в подразделении. Я прошел Высшую аттестационную комиссию (ВАК), но, как только дошло дело до приказа, выяснилось, что вместо меня в список добавили совсем другого человека. По положению после решения ВАК я должен был поступить», — сказал он.

Военнослужащий подозревает, что список поменяли в Генеральном штабе.

«Так как военное образование относится к Госкомитету по делам обороны, приказ подписан временно исполняющим обязанности председателя. Однако стоит отметить, что документ подписывается на основании решения ВАК. В саму комиссию входили первый заместитель начальника Генштаба Нурлан Кирешеев и замначальника ГШ Нурлан Чомоев», — подчеркнул Бакыт Момолоев.

Военнослужащий Сухопутных войск обратился с жалобой в Военную прокуратуру, которая сейчас проверяет указанные им факты.

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В Генеральном штабе ВС КР пояснили, что ходатайство Высшей аттестационной комиссии несет рекомендательный характер, а решение об утверждении кандидатов принимается руководителем госоргана по месту службы офицера.

«Решение руководства основывается на морально-психологических качествах, уровне профессиональной готовности, отношении к службе, результатах и показателях служебной деятельности военнослужащего. По ходатайству руководства Госкомитета по делам обороны Кыргызстана в этом случае при отборе принято решение в пользу другого кандидата. Письменного либо устного обращения в адрес секретаря Высшей аттестационной комиссии ГШ ВС и ГКДО КР с просьбой о разъяснении причин отказа от Бакыта Момолоева не поступало», — прокомментировали в ведомстве.
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