Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассматривает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019 год.

Депутат Нурбек Сыдыгалиев заявил, что необходимо ликвидировать Генеральный штаб Вооруженных сил как самостоятельный орган военного управления.

«Во всем мире есть министерства обороны. Генеральный штаб должен быть одним из управлений профильного министерства», — сказал он.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что Генштаб как госструктура находится в прямом подчинении у президента. По его словам, вопрос об упразднении данного органа необходимо решать с главнокомандующим.

«По мнению главы государства, нынешняя структура управления правительная», — добавил глава кабмина.