16:45
USD 78.00
EUR 84.38
RUB 1.06
Власть

Депутат: Генштаб нужно ликвидировать — во всех странах министерства обороны

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассматривает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019 год.

Депутат Нурбек Сыдыгалиев заявил, что необходимо ликвидировать Генеральный штаб Вооруженных сил как самостоятельный орган военного управления.

«Во всем мире есть министерства обороны. Генеральный штаб должен быть одним из управлений профильного министерства», — сказал он.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что Генштаб как госструктура находится в прямом подчинении у президента. По его словам, вопрос об упразднении данного органа необходимо решать с главнокомандующим.

«По мнению главы государства, нынешняя структура управления правительная», — добавил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152598/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
Задержанного за взятку коменданта Генштаба признали виновным и оштрафовали
ЧП в Сухопутных войсках: контрактник, получивший удар током, скончался
Генштаб обвинили в незаконном распределении кандидатов в академию в России
Дело о взятке коменданта Генштаба передано в суд. Обвиняемый не признает вины
Задержание за взятку коменданта Генштаба. Его адвокат раскрыл подробности
Коменданта Генштаба Кыргызстана водворили на гауптвахту на два месяца
В подразделениях Генштаба и ГКДО выявили нарушения на миллионы сомов
По информации о земляке начальника Генштаба Военная прокуратура возбудила дело
ГКНБ возбудил уголовное дело по факту подделки печатей в Сухопутных войсках
В Сухопутных войсках Генштаба обнаружили поддельные печати
Популярные новости
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане будет продлен. Из&nbsp;поздравления президента страны Режим ЧС в Кыргызстане будет продлен. Из поздравления президента страны
Семь пятниц на&nbsp;неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о&nbsp;правилах Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
Правительство объявило 10&nbsp;мая для госорганов рабочим днем Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем
Президент Кыргызстана подписал закон об&nbsp;амнистии. Кто выйдет на&nbsp;свободу Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии. Кто выйдет на свободу
Бизнес
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
12 мая, вторник
16:32
Трогательный ролик о семье врача инфекционной больницы опубликован в Сети Трогательный ролик о семье врача инфекционной больницы...
16:27
Депутат: Генштаб нужно ликвидировать — во всех странах министерства обороны
16:12
В ГСИН пояснили, почему бывшего премьер-министра Сапара Исакова вернули в СИЗО-1
16:08
Депутат: Деньги от продажи лекарств идут в карман «аспириновым королям»
15:41
Строительство детсада на месте сгоревшей налоговой идет с отставанием