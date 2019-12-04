Критика придает силы. Рита Карасартова рассказала, какие должности ей предлагали

Рита Карасартова прокомментировала 24.kg реакцию некоторых пользователей соцсетей и депутатов на ее назначение на должность директора Агентства начального профессионального образования.
Она отметила, что не боится критики и готова к реформированию системы профтехобразования.
Отметим, сегодня депутат Евгения Строкова раскритиковала кадровую политику премьер-министра, в частности назначение Риты Карасартовой. Нардеп назвала нового директора АНПО разрушительницей.
По словам Риты Карасартовой, ей неоднократно поступали предложения возглавить разные ведомства, но она отказывалась.
«Сначала мне предложили должность в Министерстве социального развития. Я отказалась, так как в этой сфере у меня нет планов реформирования. Потом президент пригласил на работу в его аппарат, тоже отклонила. Когда предложили возглавить Агентство начального профессионального образования, подумала три недели и в конце концов согласилась. Хотела внести вклад в развитие страны», — сообщила директор Агентства начального профессионального образования.