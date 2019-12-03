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Общество
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Скандал с контрабандными схемами. Премьер-министр пока не получил повестку

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пока не получал повесток на допрос от следственных органов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев.

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Накануне сообщалось, что в рамках расследования по фактам, изложенным в журналистском расследовании, будут допрошены члены рабочей группы по проведению инаугурации президента — экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, нынешний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и управляющий делами президента.

«Глава правительства с самого начала выступает за тщательное и всестороннее расследование по этому делу, чего и требует от правоохранительных органов. И конечно же, Мухаммедкалый Абылгазиев при необходимости готов ответить на все интересующие следствие вопросы», — отметил Адилет Султаналиев.

Напомним, межведомственная следственная группа проводит досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» УК КР по материалам журналистского расследования.

В ГКНБ на допрос также вызваны журналисты «Радио Азаттык», в том числе автор расследования Али Токтакунов, инициатор создания движения «Умут-2020» Ширин Айтматова, депутаты Жогорку Кенеша — лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов и Дуйшон Торокулов.
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