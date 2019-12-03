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Общество

Супругу Курсана Асанова допросили в прокуратуре. Теперь у нее статус свидетеля

Супруга экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова Кульнара Усенканова получила статус свидетеля, однако по какому уголовному делу, неизвестно. Об этом 24.kg рассказала адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Юрист не может рассказать, по какой статье возбуждено дело, в рамках которого ее подзащитная проходит свидетелем. Она дала подписку о неразглашении. Талайгуль Токтакунова отметила, что Кульнара Усенканова не свидетель по делу, которое возбуждено в отношении ее мужа Курсана Асанова.

«Это не связано с теми деяниями, которые инкриминируют Курсану Асанову. На допросе его жена была в Военной прокуратуре. Вопросы следствия касались ее бизнеса. Я это могу расценить как попытку надавить и деморализовать самого Курсана Асанова», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

По мнению адвоката, следствие по делу бывшего замминистра внутренних дел надуманно. В его действиях не было и нет состава преступления.  

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего заместителя министра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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