В Бишкеке начали благоустройство еще одного парка на Южных воротах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, новое общественное пространство появится на пересечении улиц Токомбаева и Байтика Баатыра, напротив парка Победы имени Дайыра Асанова. На территории уже начали копать траншеи под электрические кабели для освещения, а также подготовительные работы к устройству фундамента входной группы.

«Площадь парка — более 10 гектаров. Он будет тематическим, в перспективе планируется разместить стелу в память о трагических событиях 1916 года. В парке запланированы три фонтана, беседки и прогулочные тропы, а также велодорожка», — отметили в мэрии.

Кроме того, в новой зеленой зоне планируют высадить более 900 деревьев и кустарников, площадь цветочных клумб составит 1,7 тысячи квадратных метров, газона — 79,365 тысячи квадратных метров.

Читайте по теме В Бишкеке появится новый парк. На месте строительства заложили капсулу

Возводит парк строительная компания «Ак Ниет Курулуш», сметная стоимость 74,7 миллиона сомов, средства выделены из городского бюджета.

Подрядчики обещают завершить строительство и благоустройство парка до конца следующего года.

В мэрии отметили, что увеличение парковых зон — часть системных мероприятий для улучшения воздуха в столице.

Напомним, что совсем недавно в Бишкеке заложили капсулу на месте будущего парка на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова).