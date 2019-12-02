Смог в Бишкеке. Объявить среду днем без автомобиля предлагают в столице

Объявить среду днем без машин предлагает гражданский активист Константин Конкин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В этот день вместо личного автомобиля и такси он призывает пользоваться общественным транспортом или ходить пешком.

«У нас город маленький. Можно за полтора часа дойти, ну и плюс общественный транспорт. Заодно увидим, как это влияет на экологию», — пишет Константин Конкин.

Отметим, экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени. Каждый день фиксируется превышение предельно допустимого уровня концентрации вредных веществ в воздухе в несколько раз.