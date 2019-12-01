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Общество

ЧП на «Кумторе». На поиски работников рудника привлекли спасателей МЧС

На поиски сотрудников «Кумтора» привлекли дополнительные силы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева на месторождение Кумтор в Иссык-Кульскую область выехали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности для выяснения обстоятельств на месте. Глава правительства поручил предпринять все необходимые меры по поиску пропавших граждан на руднике «Кумтор».

Известно, что утром 1 декабря пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену.

По предварительным данным, сотрудники могли пострадать в результате оползня на «Кумторе». В настоящее время проводятся поисковые работы. Причины происшествия будут известны позже.
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