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Общество

Сотрудники аппарата омбудсмена посетят Афтандила Жоробекова. Если разрешит ГКНБ

Сотрудники аппарата омбудсмена посетят арестованного блогера и администратора страницы БеспределKG Афтандила Жоробекова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе акыйкатчи. 

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Утром в ведомстве сообщили, что омбудсмен Токон Мамытов находится в командировке в Армении, а в аппарате акыйкатчи ждут разрешения из ГКНБ для посещения блогера. 

После обеда сообщили, что Афтандил Жоробеков находится с двумя адвокатами на допросе у следователя и сотрудники аппарата пойдут к нему, как только его доставят в СИЗО. 

Напомним, о задержании сотрудниками ГСУ ГКНБ Афтандила Жоробекова стало известно вчера. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, отметив, что его арест неправомерен.

Сестра задержанного Чинара Темирова в соцсети опубликовала видеообращение к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову. 
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