Россия передала Вооруженным силам Кыргызстана два вертолета

Министерство обороны РФ передало Вооруженным силам Кыргызстана в качестве безвозмездной военно-технической помощи два вертолета МИ-8МТ и радиолокационные станции П-18. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

По ее данным, торжественная церемония приема-передачи прошла на территории авиационно-технической эксплуатационной части Сил воздушной обороны ВС КР в Канте.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР полковник Нурлан Чомоев отметил, что вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно были и остаются одними из приоритетных направлений сотрудничества, требующих консолидации усилий оборонных ведомств сторон.

«При этом единая позиция по многим вопросам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу для расширения и активизации двусторонних связей», — сказал он.

В Генштабе добавили, что оказание военно-технической помощи ВС КР российской стороной предусмотрено положениями межгосударственного Соглашения, регулирующего вопросы пребывания Объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана.

«В соответствии с договоренностями между Генеральным штабом ВС КР и министерством обороны России в апреле этого года уже были осуществлены поставки двух вертолетов МИ-8МТ и девяти БРДМ-2М (бронированных разведывательно-дозорных машин)», — отметили в ведомстве.