Кто топит резиной и отходами швейного производства, выявляет инспекция мэрии

Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно патрулирует Бишкек и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в мэрию обратился горожанин с жалобой о топке резиной жилого дома на перекрестке Ленинградской и Турусбекова. На месте выяснилось, что горожанин обогревает дом углем. Но сотрудники провели разъяснительные работы с жителями.

А вот жительницу жилмассива «Дордой» оштрафовали. Подтвердилось сообщение, что соседи топят баню синтетическими отходами швейного производства.

В нарушителях и кафе «Арабеск», расположенное на улице Токомбаева. В социальных сетях сообщили, что заведение выбрасывало мусор и золу от кальянов не в мусорку, а скидывало возле стены с обратной стороны здания. Штраф составил 3 тысячи сомов.

В мэрии просят горожан не сжигать мусор и напоминают, что это является правонарушением, за которое предусмотрен штраф.