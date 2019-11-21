Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверяют маршрутки

Госэкотехинспекция начала внеплановые проверки маршруток в Бишкеке на соблюдение экологических норм. Сегодня инспекторы отправились на конечные остановки маршрутов № 162 и 204, которые обслуживает ОсОО «Восточный экспресс».

Рейд планировали начать в 10.00, на конечной маршрута № 162 обнаружили два микроавтобуса. Но к приезду инспекторов они уехали. Проверять было некого. Несколько водителей предпочли остановиться до завершения маршрута. Наверное, решили не рисковать.

Фото 24.kg. На конечной маршрута № 162 был всего один микроавтобус. Он уехал до приезда проверяющих

Как отметил главный инспектор ГИЭТБ по столице Камиль Султанмуратов, руководство фирмы накануне предупредили о проверке и на конечной остановке сотрудников Госэкотехинспекции должен был ждать бригадир маршрута.

Инспектор пообещал, что в отношении фирмы примут меры — рекомендуют мэрии прекратить сотрудничество с этим ОсОО.

На второй линии оказались более сознательные водители и бригадир. От проверяющих никто не прятался, и инспекторы провели замеры.

«В выхлопную трубу вставляем оптический датчик, который измеряет дымность отработавших газов автомобилей. В нем светоприемники, которые фиксируют коэффициент преломления световых лучей. Другими словами, как сильно проходящий дым заслоняет свет. Этот параметр не должен превышать 50 процентов», — объяснил старший инспектор ГИЭТБ Анарбек уулу Медетбек.

У одной из трех проверенных маршруток показатель оказался превышенным.

Как подчеркнул Камиль Султанмуратов, фирме грозит штраф — 17 тысяч сомов. Кроме того, инспекторы выпишут предписание, чтобы опасные маршрутки не выходили на линию до устранения неполадок. Если во время контрольной проверки их обнаружат на маршруте, обратятся с заявлением в прокуратуру.

Бригадир маршрута Асылбек Касмамбетов заверяет, что все машины дважды в год проходят техосмотр, а превышение дымности связывает с качеством топлива.

«Мы не можем тут каждый день проводить техосмотр. А каждый водитель заправляется самостоятельно, мы не знаем где и каким топливом», — заметил он.

В Госэкотехинспекции признают, что мораторий на проверку субъектов предпринимательства связывает им руки.

Просто так провести рейд нельзя, надо заручиться согласием Министерства экономики.

Пока согласовали внеплановые проверки 4 фирм-перевозчиков из 44, работающих в Бишкеке. Обещают проверить все, если Минэкономики разрешит.

В ГИЭТБ полагают, что с повышением уровня загрязнения в столице, который ежегодно фиксируют с наступлением холодов, ведомство будет более благосклонно к проверкам. Тем более, по данным Госагентства охраны окружающей среды, больше всего выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города приходится на автомобильный транспорт — 180 тысяч тонн из 240 тысяч в год.

Пока проверки очень напоминают имитацию бурной деятельности. Они не регулярны. И, как показывает опыт, ситуация на дорогах не меняется, чадящий транспорт не исчезает.