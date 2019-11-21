Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверяют маршрутки

Госэкотехинспекция начала внеплановые проверки маршруток в Бишкеке на соблюдение экологических норм. Сегодня инспекторы отправились на конечные остановки маршрутов № 162 и 204, которые обслуживает ОсОО «Восточный экспресс».
Рейд планировали начать в 10.00, на конечной маршрута № 162 обнаружили два микроавтобуса. Но к приезду инспекторов они уехали. Проверять было некого. Несколько водителей предпочли остановиться до завершения маршрута. Наверное, решили не рисковать.
Как отметил главный инспектор ГИЭТБ по столице Камиль Султанмуратов, руководство фирмы накануне предупредили о проверке и на конечной остановке сотрудников Госэкотехинспекции должен был ждать бригадир маршрута.
Инспектор пообещал, что в отношении фирмы примут меры — рекомендуют мэрии прекратить сотрудничество с этим ОсОО.
На второй линии оказались более сознательные водители и бригадир. От проверяющих никто не прятался, и инспекторы провели замеры.
«В выхлопную трубу вставляем оптический датчик, который измеряет дымность отработавших газов автомобилей. В нем светоприемники, которые фиксируют коэффициент преломления световых лучей. Другими словами, как сильно проходящий дым заслоняет свет. Этот параметр не должен превышать 50 процентов», — объяснил старший инспектор ГИЭТБ Анарбек уулу Медетбек.
У одной из трех проверенных маршруток показатель оказался превышенным.
Как подчеркнул Камиль Султанмуратов, фирме грозит штраф — 17 тысяч сомов. Кроме того, инспекторы выпишут предписание, чтобы опасные маршрутки не выходили на линию до устранения неполадок. Если во время контрольной проверки их обнаружат на маршруте, обратятся с заявлением в прокуратуру.
Бригадир маршрута Асылбек Касмамбетов заверяет, что все машины дважды в год проходят техосмотр, а превышение дымности связывает с качеством топлива.
«Мы не можем тут каждый день проводить техосмотр. А каждый водитель заправляется самостоятельно, мы не знаем где и каким топливом», — заметил он.
В Госэкотехинспекции признают, что мораторий на проверку субъектов предпринимательства связывает им руки.
Просто так провести рейд нельзя, надо заручиться согласием Министерства экономики.
Пока согласовали внеплановые проверки 4 фирм-перевозчиков из 44, работающих в Бишкеке. Обещают проверить все, если Минэкономики разрешит.
В ГИЭТБ полагают, что с повышением уровня загрязнения в столице, который ежегодно фиксируют с наступлением холодов, ведомство будет более благосклонно к проверкам. Тем более, по данным Госагентства охраны окружающей среды, больше всего выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города приходится на автомобильный транспорт — 180 тысяч тонн из 240 тысяч в год.
Пока проверки очень напоминают имитацию бурной деятельности. Они не регулярны. И, как показывает опыт, ситуация на дорогах не меняется, чадящий транспорт не исчезает.