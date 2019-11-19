Депутат Кубанычбек Жумалиев имеет доли в 33 фирмах. Он не указал их в декларации

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев от фракции «Бир Бол» скрыл от Налоговой службы 33 фирмы, в которых он выступает соучредителем. Все компании зарегистрированы на территории Кыргызстана, в некоторых он является еще и руководителем. Об этом сообщает Economist.kg в рамках проекта Declorator.
Отмечается, что Жумалиев в разные годы был министром транспорта и дорог и главой правительства. «По официальным данным, он зарабатывает от 47 до 84 тысяч сомов в месяц. Такие цифры представлены в налоговых декларациях парламентария за 2015-2016 годы», — сообщает СМИ.
По данным издания, за время работы депутатом Кубанычбек Жумалиев подал только две декларации — за 2015 и 2016 годы. За 2017-й сведения отсутствуют.
В декларациях он указал официальную зарплату, дом площадью 507 квадратных метров и квартиру в 316 квадратных метров, а также машины. У родственников также есть дом в 1 тысячу 242 квадратных метра и «Ауди» Q7 2007 года.
Доли владения в 33 фирмах Кубанычбек Жумалиев не указал. Однако эта информация есть в открытых базах данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg.
«Жумалиев занимает высокие государственные посты с начала 90-х, и только с 2005 по 2015 год был перерыв, когда он занимался научной деятельностью в Национальной академии наук. В период госслужбы он успел открыть 11 фирм из 33-х, восемь из которых — уже будучи депутатом текущего созыва парламента», — пишет издание.
Отмечается, что больше всего компаний зарегистрированы как «школы, колледжи, университеты» частной формы собственности — ни много ни мало треть от всех фирм занимается образовательной деятельностью. В том числе в 2016 году, уже будучи депутатом, он открыл Физико-математическую школу-лицей имени Жумалиева.
«Еще порядка семи компаний занимаются индивидуально жилищным строительством и смежной деятельностью. Также у парламентария есть микрокредитная компания, кабельное телевидение, бумажная фабрика и многое другое», — говорится в сообщении.
12 компаний зарегистрированы по адресу, где прописан сам депутат. Еще шесть — по адресу Анкара 1/17, где находится Международный медицинский университет.
Напомним, именно вокруг этого частного учебного заведения в августе 2018 года разгорелся скандал — его руководителем была назначена народная артистка КР, певица Роза Аманова, супруга Кубанычбека Жумалиева. «За ней числится еще 15 фирм разной направленности, о которых будет отдельная статья, так как о них в декларации депутата также нет ни слова. В налоговых декларациях супруга имеет статус близкого родственника, имущество которого чиновники также должны раскрывать», — отмечает Economist.kg.
Компании, где Кубанычбек Жумалиев является соучредителем:
- Образовательный комплекс «Физико-математическая школа-лицей академика К.М.Жумалиева».
- Технологический университет «Дастан».
- Бишкекский международный авиационный институт.
- Международный университет инновационных технологий.
- Колледж телекоммуникаций, экономики и инновационных профессий.
- Колледж инновационных технологий и экономики.
- Кыргызский горно-геологический транспортный колледж.
- Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий.
- Научно-исследовательский институт, опытно-конструкторское бюро Exiton Corporation («Экситон Корпорейшн»).
- ОсОО Mudarris («Мударрис»).
- ОсОО «Три Льва».
- ОсОО «САНЧЭН» (SANCHEN).
- ОсОО «Шеньхуа».
- ОсОО «АЖАИ».
- ОсОО «Атриум-констракшн».
- ОсОО ANT Co («АНТ Ко»).
- ОсОО «ЭЛЕКТРОКОМ».
- ОсОО «Первый металлургический комбинат».
- ОсОО «Транзит Азия Телеком».
- ОсОО Yontan Energy Co., Ltd («Йонтан Энерджи Ко., Лтд»).
- ОсОО «Манас Коал».
- Учреждение «Центр трансфера технологий».
- ОсОО «Кыргыз-Глав-Цемент».
- ОсОО «Первая Бумажная Фабрика».
- ОсОО «Деко Дом».
- ОсОО «Золотой Кирпич».
- ОсОО «Сары-Таш гравий».
- ОсОО «Южные золотые ворота».
- ОсОО «Быстрый платеж» («Тез Төлөм»).
- Микрокредитная компания «Тез Финанс Кредит».
- ОсОО «Курманбек плюс».
- ОсОО «Курманбек».
- ОсОО «Физтех».
Отметим, по Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша КР» парламентарий в Кыргызстане не может одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, не может осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации