Пропавший без вести подросток нашелся. Мальчик гостил у друга в Чон-Кемине

Пропавший без вести и объявленный в розыск 16-летний Алтынбек уулу Эржигит нашелся. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, подросток 20 августа вышел из дома в селе Сокулук и не вернулся.

Выяснилось, что мальчик ранее уходил из дома не раз. Вчера он нашелся. «Сотрудники милиции доставили его в ОВД района, инспекторы ИДН провели профилактическую беседу. Выяснилось, что все это время мальчик находился в селе Чон-Кемин у своего друга. Подростка передали родителям», — сообщает ГУВД.