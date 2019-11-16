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Общество

Пропавший без вести подросток нашелся. Мальчик гостил у друга в Чон-Кемине

Пропавший без вести и объявленный в розыск 16-летний Алтынбек уулу Эржигит нашелся. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, подросток 20 августа вышел из дома в селе Сокулук и не вернулся.

Выяснилось, что мальчик ранее уходил из дома не раз. Вчера он нашелся. «Сотрудники милиции доставили его в ОВД района, инспекторы ИДН провели профилактическую беседу. Выяснилось, что все это время мальчик находился в селе Чон-Кемин у своего друга. Подростка передали родителям», — сообщает ГУВД.
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