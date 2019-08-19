Пропавший без вести кыргызстанец скончался. Родственники узнали спустя 7 лет

Сотрудники представительства МВД КР в России обнаружили останки кыргызстанца, пропавшего без вести в 2012 году.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина приехал на заработки в город Екатеринбург в феврале 2012 года, последний раз выходил на связь с родственниками 2 июля 2012 года.

До этого родственники сами искали мужчину, но безрезультатно. Поэтому они обратились в представительство МВД КР в России.

«Далее родственники выехали в Екатеринбург, заявление зарегистрировали в территориальном подразделении УМВД России. В результате оперативно-разыскных мероприятий без вести пропавший гражданин А.А. найден. Проведена процедура опознания по фотографии. По полученным данным, мужчина 18 июля 2012 года попал в ДТП и похоронен как неопознанный», — сообщили в МВД.

Сейчас решается вопрос об эксгумации тела погибшего и направлении груза 200 на родину.