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Происшествия

В Бишкеке мужчина вышел из дома и пропал. Его ищут неделю

В Бишкеке 15 июля вышел из дома и пропал Азизжон Мухамед-Алиев. Совет общественной безопасности просит помочь в его розыске.

Сообщается, что мужчина вышел из дома на улице Целиноградской 15 июля в 22.30 и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, вес 80 килограммов, худощавого телосложения, на левой стороне талии — шрам от ожога.

Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черно-зеленые ботасы, синюю олимпийку с белыми треугольниками на груди.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: +996755844447, +996552011677.
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