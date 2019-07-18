Жена утопившего скутер казахстанца заявила, что его не выпускают из Кыргызстана

Супруга дрейфовавшего по Иссык-Кулю казахстанца утверждает, что ее мужа не выпускают из Кыргызстана из-за затонувшего скутера. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Татьяну Малькову.

По ее словам, 53-летний алматинец Аркадий Мальков сейчас находится в одном из РОВД Кыргызстана. Когда мужчина сможет вернуться домой, пока неизвестно. «Владельцы скутера выставляют ему счет в $5,5 тысячи, хотя он не был застрахован и не имел лицензии. Но я их прекрасно понимаю и не отказываюсь платить. Просто у меня сейчас на руках нет такой суммы. Возможно, она есть на счетах компании мужа, но без него я не могу снять деньги», — сказала Татьяна Малькова.

Читайте по теме Считавшийся пропавшим казахстанец рассказал, как попал на южный берег Иссык-Куля 24.kg слова супруги Аркадия Малькова опровергли, заявив, что Аркадий Мальков проживает в том же пансионате, где и отдыхал, никто его силой не удерживает. «Что касается возмещения ущерба, то заплатить за затонувший скутер просят его арендодатели. И это вполне обоснованное требование», — сказали в милиции, добавив, что решать этот вопрос владельцы плавательного средства намерены в гражданском порядке.

14 июля 53-летний гражданин Казахстана взял в аренду скутер на пляже дома отдыха «Алтын-Куль», расположенного в селе Кара-Ой, и поехал кататься. Мужчина пропал без вести. Два дня милиция совместно с 81 спасателем МЧС вела его поиски, к ним были привлечены и хозяева частных лодок.



