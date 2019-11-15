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Общество

В Иссык-Кульской области Кыргызстана планируют восстановить популяцию джейранов

Кыргызстан попросил у Казахстана 50 джейранов для восстановления популяции парнокопытных млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, ведомство планирует их выпустить на северном берегу Иссык-Куля и в юго-западной пустынной части Орто-Токойского водохранилища.

«Данная местность больше всего подходит для обитания джейранов. Они обитали здесь в 1930-70-х годах», — отметил глава госагентства Мирслав Аманкулов.

По данным ГАООСиЛХ, Кыргызстан и Казахстан подписали двухсторонний протокол, в который включили вопрос о безвозмездной передаче 50 голов джейрана для восстановления популяции. Сейчас по нему ведут переговоры.

Джейран занесен в Красную книгу Кыргызстана. За незаконный отстрел животного законодательством страны предусмотрен штраф — 1 миллион сомов.

Джейран — изящное и быстрое животное из рода газелей. Обладает песчаным окрасом и черным хвостом. У самцов лировидные рога черного цвета длиной около 30 сантиметров с поперечными кольцами. Самки, как правило, безрогие.

В питании животное неприхотливое. Их особенность — они могут пить очень соленую воду или обходиться без нее долгое время. Обитает в пустынных и полупустынных местностях Ирана, Армении, Афганистана, Пакистана, Монголии, Китая, Кавказа и Центральной Азии.
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