На Иссык-Куле восстанавливают популяцию джейранов: о проекте доложили президенту

Президент Садыр Жапаров ознакомился с проектом по восстановлению популяции джейрана в Иссык-Кульской области.

Инициаторами и организаторами проекта «Жейрен-Ордо» выступают общественные фонды «Аргали», «Фонд Илбирс» и хозяйство «Гулистан».

Цель проекта — возврат джейрана в дикую природу Кыргызстана, где он когда-то был широко распространен, но из-за браконьерства и трансформации природных территорий оказался на грани исчезновения или вовсе исчез.

Сегодня его численность и ареал обитания сократились до критического уровня, и естественное восстановление популяции стало невозможным без помощи человека.

Организаторы заповедника информировали главу государства о том, что южное побережье Иссык-Куля — это территория, где сохранились подходящие природные условия, но давно не встречались джейраны. Единственный путь восстановления здесь — это реинтродукция, то есть завоз животных из других регионов.

В проекте «Жейрен-Ордо» применяется так называемый «мягкий метод» выпуска джейранов в дикую природу. На начальном этапе проект предполагает полувольное содержание животных для адаптации и разведения с последующим выпуском на волю в места прежнего обитания.

Сегодня в центре содержатся 43 особи, к концу года их количество планируют довести до 60. Уже в этом году будет осуществлен первый выпуск 25 джейранов: сначала 12 самцов, а после их адаптации — 13 самок с детенышами.

В перспективе планируется ежегодно выпускать по 15–20 особей. При условии эффективного контроля за браконьерством проект может обеспечить увеличение численности джейранов в регионе до 500 особей в течение 10 лет.