Тарифы на холодную воду. Как власти перекладывают на бишкекчан свои проблемы

Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили повышение тарифов на холодную воду с 15 ноября. Горожанин Виктор Горев написал официальную претензию и народным избранникам, и в Антимонопольный комитет, и в Бишкекводоканал. Он готов судиться, чтобы признать новые расценки недействительными.

Почему повысили тарифы

Как объяснили в мэрии, повышение тарифов — вынужденная мера, поскольку нынешние не покрывают себестоимость коммунальной услуги, а предприятие «Бишкекводоканал» в крайне тяжелом финансовом положении, и сети изношены.

Мы не можем держать систему водоснабжения и канализации на грани риска. Новые тарифы обеспечат ее полноценную эксплуатацию. Глава Бишкекводоканала Бакытбек Дюшембиев

По его словам, сейчас предприятие работает над сокращением потерь воды. Их удалось уменьшить на 6 миллионов из 26 миллионов кубометров. В частности, установкой счетчиков юридическим лицам, использующим воду в коммерческих целях: саунам, автомойкам и другим.

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В планах предприятия — установка водомеров в частном секторе и квартирах. Сегодня они есть только у 2 процентов жителей столицы.

В итоге тариф на холодную воду для населения вырос в 1,5 раза: с 5,38 до 8,1 сома за кубометр, на канализацию — почти в два раза.

Новые тарифы незаконны

Директор Общественной организации по защите прав потребителей Виктор Горев напомнил, что грамотная тарифная политика всегда ведет к развитию производства, ведь тарифы должны стимулировать и развивать конкуренцию. Однако при их разработке субъекты предпринимательства обязаны предоставлять данные о своих доходах и расходах.

Это значит, что Бишкекводоканал должен был предоставить в Госантимонополию полный расчет о своих доходах и расходах.

В том числе нужно включить сведения о порядке и режимах водопользования в частном секторе с потреблением воды для нужд сельского хозяйства. Более того, должны быть сведения о количестве земельных участков застройки по столице, где есть счетчики на воду, на скольких участках выращивают фрукты-овощи, цветы, парники, держат домашних животных и разводят рыбу.

«Они должны были предоставить информацию, сколько владельцев частных земельных участков оплатили штрафы за нарушения водопользования, сумму штрафов. Но у Бишкекводоканала этих сведений и расчетов нет. Предприятие, используя монополистическое положение и нарушая законодательство, не проводит кропотливую работу по учету водопользования на частных земельных участках», — уверен гражданский активист.

Бишкекводоканал не ведет учет водопотребления на частных земельных участках индивидуальной застройки в городе. Виктор Горев

Эти вопросы представитель Общества по защите прав потребителей задавал заместителю начальника Бишкекводоканала Мурадилу Сейдалиеву. Он ответил, что в городе около 93 тысяч частных земельных участков индивидуальной застройки. Только у 3 процентов есть счетчики. При этом учетом водопотребления занимаются органы местного самоуправления.

Это значит, что 70 процентов воды неучтенными «уходят в песок», водные ресурсы разбазаривают и разворовывают почти 90 тысяч подворьев. Виктор Горев

Активист заметил, что Бишкекводоканал не проводит должным образом ежемесячную работу по взиманию оплаты в полном объеме на основании норм потребления воды за каждую голову сельскохозяйственных животных и за каждый корень сельхозпродукции.

В соответствии с положениями законодательства финансово-бухгалтерского учета Бишкекводоканал ежемесячно обязан подтверждать счета для оплаты актами о расходе воды для каждого владельца частных земельных участков. Однако не делает этого.

С повышением тарифа на холодную воду и за пользование канализацией жители многоэтажек будут оплачивать полив огородов и выращивание сельскохозяйственных животных владельцам частных домов.

«Тарифы на холодную воду и пользование канализацией должны быть дифференцированными. Их должны утвердить в соответствии с законодательством. Поэтому я требую отменить постановление о повышении тарифа. В случае отказа выполнить требование наше общественное объединение оставляет за собой право обратиться в суд», — заключил Виктор Горев.

За чей счет ставить счетчик

Ранее в Бишкекводоканале журналистам заявили, что устанавливать счетчик на воду абонент должен за свой счет. Мол, компания не покрывает свои расходы. Если будут выделять деньги из бюджета города, то организация готова ставить счетчики.

Требование об установке счетчика на воду за счет абонента нарушает Гражданский кодекс и закон о защите прав потребителей.

В Гражданском кодексе есть статья об обязанностях абонента по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. В нем четко указано, что «обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, приборов учета до точки потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию».

По закону о защите прав потребителей абонент оплачивает только фактически полученное им количество товара (работы, услуги).

Учет производит продавец (изготовитель, исполнитель) по показаниям весов, приборов, инструментов, счетчиков и других мерительных устройств, поверенных и клейменных государственными органами по стандартизации и метрологии.

«Перечисленные и другие мерительные приборы индивидуального учета количества полученных потребителем товаров (работ, услуг) являются собственностью продавца (изготовителя, исполнителя) и им обслуживаются», — говорит активист.