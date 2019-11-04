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Общество

Энергетики обещают: Отключений электроэнергии зимой не будет

В осенне-зимний период ограничений на потребление электроэнергии не будет. Об этом сообщили в Нацэнергохолдинге.

По его данным, в постановлении правительства лимиты указаны с учетом потребления прошлого года в сторону увеличения. Эта информация по большей части касается организаций, которые уже дали свои заявки на объемы потребления электроэнергии на этот период.

Напомним, что одним из пунктов постановления правительства по подготовке к осенне-зимнему сезону значится установка лимитов потребления электроэнергии. При этом персональную ответственность за их соблюдение должны нести распредкомпании и органы местной власти.
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