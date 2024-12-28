С 1 января 2025 года в РФ вводят новые правила оформления сим-карт

С 2025 года в России вводятся ограничения на количество сим-карт, которые может оформить один абонент. Граждане России смогут иметь не более 20 сим-карт, а иностранные граждане и лица без гражданства — не более 10. Об этом пишут российские СМИ.

Для россиян новые правила начнут действовать с 1 апреля 2025 года, для иностранцев — с 1 января 2025-го.

Отмечается, что операторы связи обязаны будут проверять достоверность сведений об абонентах до начала оказания услуг, используя в том числе Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС).

Кроме того, с 1 января 2025 года корпоративные сим-карты можно будет передавать только сотрудникам, работающим по трудовому договору или договору гражданско-правового характера.