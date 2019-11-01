ЕФСР готов поддержать строительство систем водоснабжения в Кыргызстане

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) готов поддержать проект по обеспечению чистой водой жителей регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития.

Отмечается, что фонд проработает вопрос комплексного участия в реализации Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызстана до 2026 года.

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Сообщается, что в конце октября миссия проектного блока ЕФСР побывала в Кыргызстане. В рамках мониторинга реализации проектов в энергетической сфере — реабилитация Токтогульской ГЭС (фаза 2) и Уч-Курганской ГЭС, а также ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 — проведены встречи с руководством Национальной энергетической холдинговой компании и ОАО «Электрические станции». На них обсуждались текущие проблемные вопросы по проектам.

«В рамках обсуждения потенциального участия Фонда в поддержке государственных программ развития ипотечного кредитования проведена встреча с руководством Государственной ипотечной компании, обсуждены совместные действия по дальнейшему структурированию проекта. Кроме того, на встрече с руководством Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения подтверждено намерение участвовать в проектах по развитию систем питьевого водоснабжения. На итоговом заседании миссии с участием руководства Министерства финансов стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества и наметили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия», — говорится в сообщении.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) — региональный финансовый институт с капиталом в $8,513 миллиарда. Он оказывает содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, обеспечении их экономической стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Управляет средствами Фонда Евразийский банк развития.