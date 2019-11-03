Осенние каникулы. Изучаем родной Кыргызстан

Осенние школьные каникулы и почти совпавшие с ними ноябрьские длинные выходные — отличная возможность провести время в семейном путешествии.

Можете отправиться в дальние страны, съездить по городам ближнего зарубежья или наведаться в гости к соседям.

Если же такие варианты вам не нравятся, можно и не выезжать за пределы страны, а устроить себе путешествие по Кыргызстану. 24.kg предлагает несколько вариантов, куда можно отправиться.

1 Южная столица Южная столица

Фото из Интернета. Ош - южная столица Кыргызстана

Пожалуй, один из лучших вариантов — отправиться на юг страны. В это время года там гораздо теплее, чем на севере. А значит, можно еще немного насладиться теплыми деньками, а заодно и прикоснуться к истории.

Начинать путешествие лучше с Оша — города с древней и богатой культурой. Ежедневно из Бишкека в южную столицу Кыргызстана осуществляются семь авиарейсов. Из международного аэропорта «Ош» можно добраться на двух маршрутных такси — № 107 (в восточную часть города) и № 142 (в западную). Маршрутки курсируют с 6.00 до 21.00. Круглосуточно доступны такси.

Попасть в Ош можно и на такси, но дорога займет как минимум 10 часов.

Конечно, в Оше нужно обязательно посетить Сулайман-Тоо — гору, которая хорошо видна из любой точки города. У ее подножия расположены самые именитые мечети — Рават-Абдуллахан и Мухаммед Юсуф Байходжи-Оглы. Мавзолей Асаф ибн Бухрия — памятник архитектуры XVII-XIX веков находится у подножия восточного склона Сулайман-Тоо.

В южной столице также работает Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура — старейший профессиональный театр Кыргызстана, второй старейший театр в Центральной Азии. А еще в окрестностях Оша на территории Национального музея-заповедника «Великий Шелковый путь» находится пещера «Эхо любви».

Обязательный пункт туристической программы — попробовать знаменитые ошские самсы.

Сходите на базар «Жайма». Там можно купить гостинцы в дорогу — изюм разных сортов, курагу, финики, фисташки, грецкие орехи, миндаль и арахис.

2 Древний Узген Древний Узген

Фото из Интернета. Исследовать достопримечательности Узгена можно долго

Еще один южный город Кыргызстана, в который обязательно стоит съездить, — Узген. Он небольшой, но с богатой историей. Главные достопримечательности расположены в одном месте. А исследовать их можно бесконечно долго.

Узген находится в 55 километрах от города Оша. Проще всего прилететь туда и поехать в Узген на машине. Дорога займет всего полтора часа. Главная достопримечательность — Узгенский минарет высотой 27,5 метра . Он построен в начале XII века, когда город являлся столицей государства Караханидов. Рядом находятся мавзолеи караханидских правителей.

Каждый кирпич Узгенского минарета имеет особую ценность.

Кроме того, между Узгеном и селом Кара-Кульджа находятся Кара-Дарьинское городище III-IV веков до н. э. и городище Шоро-Башат с обширными руинами времен Кушанского царства. Недалеко от города расположена зона отдыха Кара-Шоро с одноименным источником минеральных вод.

Еще одна достопримечательность Узгена — рис сорта «Девзира». Он славится не только удивительным вкусом, но и способностью усваиваться на 98 процентов.

3 По следам Шелкового пути. Джалал-Абад

Фото Из Интернета. Джалал-Абад знаменит не только историей, но и курортами

Если хотите больше узнать о Великом шелковом пути, отправляйтесь в Джалал-Абад. Ведь именно через этот город проходили известные торговые пути.

Джалал-Абад также знаменит курортами и минеральными источниками.

Добраться можно только на автомобиле. Чтобы избежать изнурительной езды по серпантинам, можно из Бишкека перелететь в Ош, а оттуда поехать в Джалал-Абад.

В городе находится источник Чашма-Аюб (источник Иова). В пяти километрах от города расположен одноименный курортный комплекс. Если уж отправитесь в этот город, то обязательно съездите туда.

Самая известная зона отдыха — Арсланбоб. Она расположена в 70 километрах от Джалал-Абада у подножия пика Вебера на хребте Бабаш-Ата.

Несомненно, из Джалал-Абада стоит привезти лечебно-столовую минеральную воду. В советские годы ее поставляли первым лицам Кремля. А еще баночку орехового варенья, которое не только очень вкусное, но и полезно для здоровья.

4 Почти на границе. Баткен Почти на границе. Баткен

Фото из Интернета. Баткен - город почти на границе с Таджикистаном

Завершить путешествие по югу страны можно в Баткене — центре самой дальней области Кыргызстана. Здесь совсем рядом граница. В Баткене работает аэропорт. Он расположен юго-восточнее населенного пункта и в 184 километрах от аэродрома «Ош». В 2014 году ему присвоен статус международного.

Вблизи аэропорта одна из главных улиц города — Сыдыкова. Расстояние от автовокзала до аэропорта составляет 1,2 километра .

Самое популярное место в Баткене — скульптурный комплекс «Манас Ордо».

Известный скульптор Тургунбай Садыков, чьи статуи украшают и Бишкек (ансамбль «Манас» перед филармонией), — уроженец области. Он создал копию скульптуры богатыря, его воинов, друзей и семьи.

Самая низкая точка рельефа нашей страны находится в Баткене.

Пещера Кан-и-Гут, или так называемый Рудник погибели, является одной из самых изученных в Средней Азии. Ее название связывают с кокандским Худояр-ханом. Выше села Кан Баткенской области расположена крепость хана. Интересно, что в исторических источниках сведений о ней почти нет.

Баткен знаменит абрикосом. Конечно, сейчас свежий фрукт не купишь, но можно приобрести курагу. А еще баткенский рис «Ак турпак» не менее известен, чем узгенский. Рис отличается белизной и легкостью.

5 Самый кыргызский город. Нарын Самый кыргызский город. Нарын

Фото из Интернета. В Нарыне можно покататься на самом высокогорном автобусе

Если не боитесь холодов, можно отправиться в самый кыргызский город страны — Нарын. В нем около 40 тысяч жителей, 90 процентов из которых кыргызы.

Туристы именуют Нарын городом в двух километрах над уровнем моря или городом одной улицы.

Добраться до Нарына можно исключительно автомобильным транспортом. С Западного автовокзала Бишкека можно уехать на автобусе или такси. Дорога займет примерно четыре часа.

Именно в Нарыне можно прокатиться чуть не на самом высокогорном троллейбусе в мире. Поверьте, детям такое развлечение точно понравится.

А еще обязательно посетите Нарынский историко-краеведческий музей. Его фонд насчитывает около 2 тысяч экспонатов, которые рассказывают об истории края и представляют старинные образцы древней самобытной культуры кыргызов.

В Нарынской области расположены и исторические достопримечательности.

Посещению крепостей можно посвятить отдельные дни. Караван-сарай Таш-Рабат находится в 90 километрах от Нарына на высоте 3 тысячи 600 метров . Одна из каменных крепостей на Великом Шелковом пути — городище Кошой-Коргон — расположена в 25 километрах к западу от села Ат-Баши.

Нарын считают сердцем войлока.

Именно поэтому отсюда советуют обязательно привезти шырдаки. Отменные изделия — у мастериц из Ат—Башинского района и Кочкорки.

6 Земля Манаса. Талас Земля Манаса. Талас

Фото из Интернета. Талас считают родиной Манаса

Талас — небольшой город, который расположен в долине с одноименным названием. Фактически долина отрезана от остальных областей Кыргызстана горными хребтами.

Самый удобный маршрут в Талас проходит через Казахстан. Но можно поехать и по Кыргызстану. Правда, придется преодолеть два сложных перевала — Тоо-Ашуу и Отмок. Такси отходят ежедневно с Западного автовокзала. Время в пути — около пяти часов.

Талас считают землей Манаса. Именно здесь, согласно преданию, он похоронен.

Тысячи туристов приезжают в город, чтобы увидеть могилу былинного героя. В нескольких километрах от города расположен кумбез Манаса. Там же находится музей, посвященный истории создания эпоса «Манас».

В 20 километрах от Таласа расположены три стоянки древнего человека — Кулан-Сай, Терек-Сай и Курган-Таш. В окрестностях найдены наскальные рисунки и петроглифы.

Обязательно в Таласе нужно попробовать гульчатай — блюдо из теста и мяса. С собой туристы увозят местную фасоль. Она известна даже в Европе. В Германии килограмм фасоли из Кыргызстана продают по 5 евро.

7 Осенний Каракол Осенний Каракол

Фото из Интернета. В Каракол стоит приехать не только на горнолыжную базу, но и для изучения истории города

Во время осенних каникул не стоит забывать и о самой туристической области страны — Иссык-Кульской. Конечно, нырять сейчас в озеро отважатся только самые отчаянные, но это не значит, что больше в регионе делать нечего.

Съездите на каникулы в Каракол — город с богатой историей.

В Каракол ездят как рейсовые автобусы, так и такси. Туроператоры предлагают джип-туры, во время которых можно самостоятельно на полноприводных внедорожниках проехать по достопримечательностям на южном берегу и остановиться в Караколе.

Главные достопримечательности Каракола — дунганская мечеть, Русский православный Свято-Троицкий собор и Музей Н.М.Пржевальского. Недалеко от Каракола основан парк-заповедник с могилой и мемориалом Николая Пржевальского. Его похоронили в двух гробах: внутренний — деревянный, внешний — металлический.

В Караколе находится единственный в Кыргызстане зоопарк «Бугу Эне».

Здесь проживает около 140 представителей фауны. Многие из них относятся к редким и исчезающим видам.

Фирменное блюдо и визитная карточка Каракола — ашлян-фу. Обязательно попробуйте его на местном базаре. Чтобы не ошибиться в выборе, можно спросить местных жителей, где блюдо готовят вкуснее всего. Они вам обязательно подскажут верный адрес.

В Караколе открыт сувенирный магазин «Иссык-Куль бренд», где можно купить изделия из войлока, натуральное мыло, варенье, мед.