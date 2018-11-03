Осенние каникулы. Чем занять детей, чтобы отвлечь их от телефонов

С 5 по 12 ноября во всех школах Кыргызстана наступили осенние каникулы. Для учеников это долгожданное время. А вот для родителей — головная боль. Мамы и папы судорожно ищут, чем же занять чадо на выходных, чтобы отвлечь от компьютеров и планшетов.

В этом году родителям повезло. Почти все каникулы они смогут провести вместе со своими детьми. Ведь с 7 по 11 ноября в Кыргызстане выходные. 24.kg предлагает несколько вариантов отдыха на каникулах.

Культурный выход

Фото Русского театра драмы им. Ч.Айтматова. Отрывок из спектакля «Теремок»

Традиционно столичные театры готовят выступления к школьным каникулам. Будет что посмотреть не только младшим ученикам, но старшеклассникам и родителям.

Для самых маленьких 4 ноября на сцене Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова покажут спектакль «Теремок». А 10 и 11 ноября запланированы премьеры спектаклей «Звериные истории» и «Ыр. Песнь Чингизу». Возрастное ограничение на эти спектакли — 16+.

В эти же дни с малышами можно будет посмотреть спектакли «Жила-была Сыроежка» и «Лесной переполох».

Фото из Интернета. Чуйский камерный оркестр

В Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 8 ноября дает концерт Чуйский камерный оркестр. В программе произведения мировой, европейской, русской и национальной классики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева решил сделать подарок отдыхающим: все праздничные дни будет работать без выходных. Сейчас в музее проходит сразу несколько выставок, которые можно посетить с детьми.

Научите меня

Фото из Интернета. «Центр дополнительного образования ADRA» проводит мастер-классы по созданию изделий из глины

Каникулы — отличное время, чтобы посетить различные мастер-классы. Благо, сейчас их в столице более чем достаточно.

Например, в дни школьных каникул «Центр дополнительного образования ADRA» проводит мастер-классы по созданию изделий из глины. В программе гончарка, лепка из глины, декорирование, обжиг.

А в кофейне Coffee people каждое воскресенье в рамках ярмарки детского предпринимательства проводятся различные мастер-классы от KIDS UP. Пока детки будут увлечены изготовлением различных украшений и играми, родители могут спокойно попить кофе.

Фото из Интернета. На каникулах можно сходить в Детский научный центр «ДНК»

С пользой можно провести каникулы и в Детском научном центре «ДНК». Организаторы обещают, что каждый день с 5 по 12 ноября школьников ждет увлекательная программа. Предусмотрены мастер-классы, выездные экскурсии на производства, викторины, подвижные игры, конкурсы, уроки мастерства на гитаре и театральные постановки.

Фото из Интернета. В последнее время в Бишкеке все более популярными становятся кулинарные мастер-классы

В последнее время в Бишкеке становятся все популярнее различные кулинарные курсы. Причем, научиться готовить могут не только взрослые, но и дети. Если не хотите разгрома на своей кухне, то во время каникул можно посетить кулинарную студию, где вашего ребенка научат готовить булочки, пасту или различные десерты.

Вариантов такого отдыха много. Кулинарные мастер-классы проводят не только в специальных студиях. Их организуют различные кафе, рестораны и даже супермаркеты.

Мультфильмы, звери и игровые площадки

Фото 24.kg. Любимое место отдыха детей — игровые площадки

Вариантов для детского отдыха в Бишкек можно найти множество. Самый популярный сегодня — игровые площадки в различных торговых центрах. Но помните, что в выходные именно здесь будет больше всего народу. Если возможность подхватить вирус вас не смущает, то смело запасайтесь терпением и можете идти на детскую площадку хоть на целый день.

В Бишкеке выбор таких площадок более чем велик. Детей можно отвести на площадки сети «Мамалак» в «Космопарке» и Dordoi Plaza, в «Лунапарк» в ГУМе, Jungle ТРЦ «Азия мол». Кроме того, работает семейно-развлекательный центр Sky park в ТРЦ «Ала-Арча», «Город профессий» в «Технопарке» и ИЛЛЮZION в Vefa и «Аламедин Гранд».

И если стандартные площадки предполагают отдых только для детей, то попрыгать на батутах всей семьей можно в центре Smile. Поверьте, заряд позитива вам будет обеспечен.

Фото из Интернета. Сходите всей семьей на мультфильм «Смолфут»

Устав от детских площадок, можно отправить с чадом в зоопарк «Живая экзотика». У него есть два отделения — в ГУМ «Чынар» и в кинотеатре «Россия».

Кстати о кинотеатрах. Каникулы — отличное время, чтобы устроить семейный поход в кино. Например, можно всем вместе сходить на новый мультфильм «Смолфут». Или отправить детей на мультик, а взрослым посмотреть фильм «Богемская рапсодия».

Активный отдых в городе

Фото из Интернета. Со 2 ноября городской каток открыл новый сезон массового катания

Если позволит погода, то на выходных можно покататься на велосипедах, роликах или гироскутерах по городу. Если же такая перспектива вам не кажется подходящей, то можно сходить с ребенком в комплекс Gym-n-roll. Там есть ролледром, где дети могут спокойно оттачивать свое мастерство катания на роликах.

А можно, например, сходить на городской каток. Со 2 ноября он открыл очередной сезон массового катания.

«Городской каток вновь открывает свои двери для гостей. Если вы не грустите из-за наступивших холодов, если вы любите спорт, если вы умеете кататься на коньках или очень хотите научиться — приходите. Здесь вы найдете праздничную атмосферу, ровный, блестящий лед, прекрасное снаряжение в прокатном центре, а также новые знакомства», — обещают организаторы.

Всем на свежий воздух

Фото из Интернета. Лучший отдых — на свежем воздухе в горах

Чтобы оторвать детей от телефонов, компьютеров и планшентов, найдите альтернативу. Как? Вспомните детство. Где вы проводили каникулы? Правильно, на улице. Конечно, можно возразить, что в загазованном городе не больно-то и полезно играть на улице. Но можно, например, устроить семейную поездку в горы. А там уже выпал снег. Пусть дети порезвятся, побегают, покатаются с горки на пакетах, поиграют в снежки.

Поездку в горы можно совместить с посещением теплого бассейна. Ближайшие — «Теплые ключи» и Jannat Resort в Аламединском ущелье. Можно проехать и на источники в Иссык-Ате. И свежим воздухом подышите, и поплаваете, и подлечитесь.

Фото из Интернета. В комплексе Jannat Resort можно поплавать в теплом бассейне с видом на горы

Если финансы ограничены, никто не отменял поездок к бабушкам и дедушкам в село. Поверьте, такой отдых для ребенка гораздо полезнее, чем «залипание» в гаджетах.

Чтобы занять детей на выходных, нужно немало фантазии. Мамам и папам лучше заранее обдумать этот вопрос и составить примерную программу развлечений. Так можно сэкономить и нервы, и время, и деньги. Например, совместить поход на детскую площадку с посещением кинотеатра. Или поездку в горы с походом в бассейн.

Можно организовать досуг и дома. Нет фантазии? Интернет вам в помощь. Вариантов настольных игр сейчас масса. Кроме того, можно вместе рисовать, собирать пазлы, что-то лепить или готовить.

И помните, что для детей важны не самые крутые и дорогие развлечения и подарки, а внимание мамы и папы.