Осенние каникулы. Самые увлекательные и интересные развлечения в Бишкеке

С 4 по 11 ноября в школах Кыргызстана наступят осенние каникулы. Дети рады возможности отдохнуть, а вот для родителей наступает сложное время. Нужно организовать досуг, чтобы не только развлечься, но и провести время с пользой.

Есть варианты отправиться в совместное путешествие. Но если такой возможности нет, можно неплохо отдохнуть и в Бишкеке. 24.kg предлагает несколько вариантов.

Бабочки, звезды и роботы

Фото из Интернета. Сходите с детьми на выставку тропических бабочек

30 сантиметров

До 21 ноября в ТРЦ Vefa работает выставка экзотических бабочек. На ней представлены более 50 видов, некоторые экземпляры величиной. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

В центре Hangar Media до 15 ноября будет работать полнокупольный мультимедийный кинотеатр «Планетарий». Видеоизображения демонстрируют на всей внутренней поверхности на 360 градусов. Интересно будет не только детям, но и взрослым.

Там же проходит мультимедийная выставка «Ван Гог. Письма к Тео». Формат выставки таков, что посетители не только увидят все картины Ван Гога, написанные им в каждый из периодов его творчества, но и услышат историю, рассказанную в письмах от первого лица.

В Кыргызском государственном музее имени Гапара Айтиева до 10 ноября проходит выставка «Эсимде». Она приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Выставка посвящена памяти его супруги Салимее Шабазовой.

Еще один интересный вариант как для взрослых, так и для детей — поход на интерактивную выставку «Мир роботов 2.0» в кинотеатре «Россия». Здесь представлены роботы из разных стран, есть зоны виртуальной реальности и другие развлечения для всей семьи.

Учимся новому

Фото из Интернета. Если не хотите разгрома на кухне, проводите кулинарные эксперименты в специальных студиях

Каникулы — отличное время, чтобы попробовать себя в новых профессиях, посетить мастер-классы.

Практически каждая кофейня предлагает какие-то развлечения на каникулы, многочисленные студии организуют мастер-классы.

Кроме того, есть специальные кулинарные студии. Даже торговые центры периодически проводят тематические встречи.

Научиться можно чему угодно: и валянию из войлока, и рисованию, и гончарному делу, и кулинарии.

Можно сходить в Koru Studio. Там есть курсы живописи, рисунка, вязания, вышивки, а также мокрое и сухое валяние войлока. Часто проводит различные обучающие мастер-классы как для детей, так и для взрослых Ololohaus. Научиться готовить как традиционные, так и необычные блюда можно, например, в Orange Studio.

Или просто забейте в поиске Instagram нужный вид досуга — вариантов, студий и частных разовых уроков выйдет масса.

Развлекательные площадки

Фото из Интернета. Детские площадки есть практически в каждом торговом центре Бишкека

Самый любимый вариант для развлечений на каникулах — поход на детскую игровую площадку. Но имейте в виду, что в выходные именно на игровых площадках число детей просто зашкаливает. Отсюда и высокая вероятность подхватить вирус.

Детей можно отвести на площадки в «Лунапарк» в ГУМе, Magic Ocean в ЦУМе, Jungle Park в Asia Mall, «Мамалак» в Dordoi Plaza, Game Zone в «Космопарке», Sky Park в Ала-Арче, ИЛЛЮZION — в Vefa и «Аламедин Гранд» или в Megaland в I-Mall.

И если стандартные площадки предполагают отдых только для детей, то попрыгать на батутах всей семьей можно в центре Smile. Поверьте, заряд позитива вам будет обеспечен.

Семейный поход в кино

Фото из Интернета. В кино еще идет вторая часть «Малефисента» с Анджелиной Джоли

Каникулы — отличное время для семейного похода в кинотеатр. Тем более что репертуар на ноябрьские праздники весьма разнообразный.

Сейчас в кино идет вторая часть фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли в главной роли. Интересно будет и детям, и взрослым.

Кроме того, еще идет в прокате мультфильм «Эверест», который получил неплохие отзывы.

С 31 октября можно посмотреть мультяшную версию известного фильма «Семейка Адамс». Но имейте в виду, мультик рекомендуют смотреть детям старше 12 лет.

Продолжается и показ «Сельмы в городе призраков» — мексиканского полнометражного мультфильма в жанре фэнтези и мистики.

Путешествия с пользой

Фото из Интернета. В каникулы можно отправить ребенка учиться робототехнике

Если у родителей нет времени на развлечения детей самостоятельно, можно доверить эту работу профессионалам. Причем отправить ребенка развлекаться можно как на пару дней, так и на все каникулы.

Например, компания Kids Travel подготовила специальную программу небольших путешествий. Здесь есть как экскурсии по городу и посещение зоопарка и мастер-классов, так и выезды за пределы Бишкека. Каждый может выбрать вариант, который подходит ему больше всего.

Тем, кто хочет провести каникулы с пользой, можно отправиться изучать что-то новое. Например, в Бишкеке школа «LIGA роботов» организовала специальные курсы робототехники. Программа построена так, что дети и развлекутся, и новые знания получат.

Есть и варианты осенних лагерей как для младших, так и для старших школьников.

Сеть школ Bilimkana предлагает два варианта — в природном Национальном парке Чон-Кемин или дневной лагерь в Бишкеке с экскурсиями, изучением языков и спортивными развлечениями.

Детей постарше можно отправить в тренинговый лагерь «Жаны Урпак», который будет проходить на Иссык-Куле как раз в дни каникул. Организаторы обещают, что помогут подросткам не только избавиться от комплексов, но и стать лидерами.

Всем на свежий воздух

Фото 24.kg. Проведите время каникул всей семьей. Например, можно всем вместе отправиться в горы

Чтобы отвлечь детей от компьютеров и планшетов во время каникул, нужно найти веселую и полезную альтернативу. Какую? Провести время всей семьей на свежем воздухе.

Конечно, в загазованном городе его и не найдешь, но длинные выходные — отличная возможность поехать всей семьей в горы. Тем более что совсем рядом с Бишкеком есть много живописных мест.

Плюс еще и в том, что отдых по душе смогут найти как любители походов, так и те, кто хочет просто насладиться видами гор в уютной обстановке.

Поездку в горы можно совместить с посещением теплого бассейна. Ближайшие — «Теплые ключи» и Jannat Resort в Аламединском ущелье. Можно проехать и на источники в Иссык-Ате. И свежим воздухом подышите, и поплаваете, и подлечитесь.

Нет возможности или финансов развлекать чадо все дни каникул? Поездку в село к бабушке и дедушке никто не отменял. Она будет гораздо полезнее, чем просиживание целыми днями за компьютером.

И самое главное — помните, что ребенку важно не то, сколько денег вы потратите на его отдых, какую изощренную программу придумаете, а то, сколько времени он проведет вместе с вами. Поэтому, выбирая варианты каникул, постарайтесь сделать так, чтобы пообщаться со своими детьми как можно больше.